Macron vil ha sikker FN-sone i Kabul

En slik sone kunne bidra til å holde oppe presset på Taliban, sier Macron til avisa Journal du Dimanche.

Han sier at Frankrike og Storbritannia vil legge fram et forslag om en sikker sone under FN-kontroll på et møte i FNs sikkerhetsråd mandag.

Macron kunngjorde også lørdag at Frankrike har startet samtaler med Taliban med sikte på å fortsette evakueringen av afghanere som trenger beskyttelse, etter 31. august.

Han sier at med hjelp fra Qatar, som har gode forbindelser med Taliban, kan det være mulig å fortsette evakueringene også etter at amerikanske militære trekker seg ut av flyplassen neste uke.

