Sosialdemokraten Scholz favoritt før TV-debatt

Valget på ny forbundsdag i Tyskland er mer spennende enn på mange år Kristendemokraten Armin Laschet har lenge vært regnet som favoritt til å overta statsministerposten etter partifellen Angela Merkel. Men nå frykter mange på borgerlig side at seieren glipper i valget om knapt fire uker.

På få dager har sosialdemokraten Olaf Scholz seilt opp til favorittplassen. Det skjer etter at en meningsmåling sist tirsdag viste at sosialdemokratiske SPD for første gang siden 2006 ligger an til å bli Tysklands største parti.

Søndag viste en ny meningsmåling at SPD fortsatt leder, og at forspranget ser ut til å øke. Partiet får en oppslutning på 24 prosent - 3 prosentpoeng foran kristendemokratiske CDU /CSU, ifølge målingen fra avisen Bild.

De grønne får en oppslutning på 17 prosent i søndagens måling, mot 18 prosent i målingen sist tirsdag.

Kjemper om Merkels krone

Søndag kveld møtes de tre statsministerkandidatene til TV-debatt. I to timer skal Scholz, Laschet og De grønnes Annalena Baerbock forsøke å vise tyske velgere at de fortjener å overta kronen etter Merkel.

Debatten blir direktesendt på TV-kanalen RTL, og formatet er nytt. Tidligere har debatten kun vært forbeholdt kandidatene for de tradisjonelt to største partiene, CDU/CSU og SPD. Nå er duellen omgjort til en triell ettersom De grønne gjør det såpass bra på meningsmålingene.

Den første debatten mellom de tre ble sendt i mai, og den neste går av stabelen 12. september, to uker før valget.

Hardt press

Armin Laschet er under hardt press etter at han de siste ukene er blitt kritisert for flere feilsteg, ikke minst da han ble fanget av kamera mens han lo under en tale som landets president holdt for flomofrene tidligere i sommer. Han har siden ikke greid å hindre at populariteten fortsetter å dale.

I motsetning til Laschet har Scholz greid å unngå flauser. Avisen Welt skriver i en kommentar at han i langt større grad har greid å framstå som en statsmann enn sine konkurrenter.

– Han er en som finner de rette ordene, både under flomkatastrofen i juli og når de forferdelige bildene har nådd oss fra Afghanistan, skriver avisen.

– Full panikk

Ifølge Bild er CDU/CSU rammet av full panikk etter de dårlige meningsmålingene. De to borgerlige partiene har aldri tidligere skåret så dårlig som 21 prosent på en meningsmåling.

At det politiske landskapet i Tyskland er såpass endret, kan imidlertid også føre til vanskelige regjeringsforhandlinger. Med tre store partier som alle ligger rundt 20 prosent, kan det bli vanskelig å danne en regjering med parlamentarisk flertall.

De siste årene har SPD og CDU/CSU samarbeidet i en storkoalisjon. Hvis sosialdemokratene og De grønne greier å holde på velgerne fram mot valget, kan det imidlertid ligge an til en rødgrønn koalisjon.

