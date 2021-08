EU vil stanse masseinnvandring fra Afghanistan

utenriks

– Basert på hva vi har lært, vil EU og medlemslandene være fast bestemt på felles handling for å hindre at det igjen kommer store ukontrollerte migrasjonsbevegelser, slik som tidligere, ved å forberede et samordnet og velordnet svar, lyder et utkast til en uttalelse fra EUs innenriksministre, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Ministrene samles tirsdag til et hastemøte i Brussel for å diskutere konsekvensene av krisen i Afghanistan, og uttalelsen kommer til å bli publisert samme dag, ifølge Reuters.

I forrige uke kunngjorde EU at unionen vil gi mer bistand til både Afghanistan og nabolandene.

(©NTB)