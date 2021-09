Forlik i saken om opioid-krisen i USA

utenriks

Forliket til en verdi av 10 milliarder dollar er et svar til tusener av søksmål som er rettet mot det farmasøytiske selskapet på grunn av dets rolle i krisen som har kostet en halv million amerikanere livet.

Forliket går blant ut på at Sackler-familien skal gi fra seg eierskapet til firmaet og bidra med 4,5 milliarder dollar mot å bli fritatt for framtidige søksmål.

Selskapet som produserte det smertestillende legemiddelet OxyContin, skal reorganiseres under offentlig styring, og all profitt skal gå til forebygging og behandling av opioid-avhengighet.

Forliket kommer to år etter at Purdue Pharma begjærte seg konkurs som følge av rundt 3.000 søksmål fra delstater, fylker, indianerstammer, sykehus, fagforeninger og andre som anklaget selskapet for å pushe OxyContin for å tjene mest mulig penger.

Konkursdommer Robert Drain sier han vil gi endelig godkjenning om to tekniske spørsmål blir bedre oppklart. Han sier også at han tror det skal bli vanskelig å få Sackler-familien til å betale.

