Fortsatt vaksine-nei fra hver femte amerikaner

20 prosent som sier nei til vaksine i Axios-Ipsos-målingen, er det laveste tallet siden målingen begynte å inkludere spørsmål om vaksinen i april.

Flere faktorer trekkes fram som en mulig forklaring til den avtagende skepsisen, blant annet at flere arbeidsgivere stiller krav om vaksinering, at deltavarianten gir økende smitte og at Pfizers vaksine nylig fikk full godkjenning.

Rundt 72 prosent av dem som kvalifiserer til vaksine, har fått minst én dose, ifølge det amerikanske smittevernbyrået CDC.

Andelen som sier de vil vaksinere barna, øker også. 68 prosent sier barna deres enten har fått minst én dose eller vil ta vaksinene når de kvalifiserer.

