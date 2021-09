Kampklar Inger Støjberg ankom riksretten

utenriks

På vei inn til første dag av riksrettssaken i København ankom Støjberg forberedt og klar til å forsvare seg mot beskyldningene om at hun visste at instruksen hun innførte i 2016 – om at par som søkte asyl i Danmark, skulle skilles hvis den ene parten var mindreårig – var ulovlig.

– Nå skal vi få lov til å gå i dybden av denne saken, og det ser jeg fram til, sa Støjberg til pressen på stedet.

Hun sier hun er trygg på at hun vil bli frikjent av riksretten.

13 høyesterettsdommere og 13 politisk utpekte dommere skal i løpet av 38 planlagte rettsmøter ta stilling til saken. Dommen er ventet å falle før jul.

Folketinget stemte i begynnelsen av februar ja til riksrett mot Støjberg, og like etter forlot hun partiet Venstre. Hun har nå en uavhengig rolle i Folketinget.

Støjberg selv avviser anklagene. I sin periode som utlendings- og integreringsminister ble hun kjent for sine mange innstramminger i asyl- og flyktningpolitikken. Blant dem var beslutningen om at asylsøkere skulle få beslaglagt kontanter og dyre smykker på grensen. Det vakte også oppsikt at hun feiret de første 50 innstrammingene med kake.

(©NTB)