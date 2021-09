Kerry: Kinas kullorgie kan hemme kampen mot klimaendringene

utenriks

Etter samtaler i Beijing sa Kerry torsdag at han hadde sagt til kineserne at bygging av enda flere kullkraftverk blir en betydelig utfordring til verdens forsøk på å håndtere klimakrisen.

Han sa at planene om nye kullkraftverk kan gjøre det vanskelig å nå målet om nullutslipp innen 2050.

Det spente forholdet mellom USA og Kina er høy på grunn av strid om menneskerettigheter og håndteringen av koronaviruset, men klimaendringer har vært et område der de to kunne snakke sammen.

Til tross for at Kina har lovet å passere toppen av kullforbruket i 2030, økte de bruken av kullkraft med 38,4 gigawatt i fjor, tre ganger mer enn ellers i verden.

Kina har sagt til USA at framskritt når det gjelder kampen mot klimaendringene er avhengig av et bedre forhold mellom de to. Men Kerry oppfordrer Kina til ikke å la miljøsamarbeid påvirkes av spenningen mellom dem ellers.

(©NTB)