Studie: Sjansen for «lang-covid» halveres etter to vaksinedoser

utenriks

Forskerne mener også at risikoen for å bli sykehusinnlagt på grunn av viruset er 73 prosent lavere og at sjansen for å få alvorlige symptomer er 31 prosent lavere blant fullvaksinerte, sammenlignet med om bare har fått første dose.

Informasjon fra mer enn 2 millioner mennesker som har loggført symptomer samt status for testing og vaksiner mellom desember 2020 og juli i år, er brukt.

6.030 brukere meldte at de testet positivt for covid-19 minst 14 dager etter å ha fått den første vaksinedosen. 2.370 meldte inn positivt testresultat minst sju dager etter andre dose.

I studien, som er publisert i det medisinske tidsskriftet The Lancet, heter det at «risikoen for å få symptomer i 28 dager eller mer av sykdom etter vaksinasjon, ble omtrent halvert når det ble gitt to vaksinedoser».

– Dette funnet tilsier at risikoen for lang-covid er redusert hos folk som har blitt fullvaksinert, når man i tillegg tar i betraktning den allerede dokumenterte generelle risikoen for å bli smittet, heter det i studien.

(©NTB)