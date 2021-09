Mu-varianten står bak de fleste dødelige koronatilfellene i Colombia

utenriks

Varianten ble først identifisert i Colombia i januar. Torsdag opplyste helsemyndighetene at denne varianten av viruset lå bak den dødelige tredje bølgen med smitte fra april til juni i år.

I denne perioden ble det registrert rundt 700 koronarelaterte dødsfall hver dag. Nesten to tredeler av tester fra de avdøde viste at de var smittet med mu-varianten.

– Varianten er allerede til stede i over 43 land og har vist høy smittsomhet, sier Marcela Mercado i det colombianske folkehelseinstituttet.

Tirsdag erklærte Verdens helseorganisasjon (WHO) mu-varianten, som går under det vitenskapelige navnet B. 1.621, en «variant av interesse».

Denne varianten har mutasjoner som tyder på risiko for resistens mot vaksiner. Det trengs studier for å få bedre oversikt over den, opplyste WHO.

I slutten av august bekreftet Folkehelseinstituttet overfor ABC Nyheter at det er registrert enkelte tilfeller av denne varianten i Norge.

