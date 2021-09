utenriks

Massoud leder opprørsgruppen som har holdt stand i Panjshirdalen nord for Kabul. I en melding på Facebook skriver han søndag at han ønsker velkomment et forslag fra religiøse ledere om å forhandle med Taliban for å avslutte kampene, melder Reuters.

Tidligere søndag hevdet Taliban at det har tatt seg fram til provinshovedstaden eter å ha sikret området rundt, men meldingen er ikke bekreftet.

