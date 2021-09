utenriks

Det sier barne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) til danske TV2.

Det vil være opp til foreldrene om de vil la barna bli hurtigtestet. Er testen negativ, vil ikke barna bli bedt om å dra hjem.

– For barn er det ikke like farlig å bli smittet som for andre. Derfor skal vi finne en balanse, hvor vi ikke stenger skoler annenhver dag, sier ministeren til TV-kanalen.

Hun understreker samtidig at det er snakk om anbefalinger, både når det gjelder testing og isolasjon.

(©NTB)