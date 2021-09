Motstandsgruppe i Panjshirdalen ber Taliban om våpenhvile

utenriks

Den nasjonale motstandsfronten sier natt til mandag at den «foreslår at Taliban stopper sine militære operasjoner i Panjshir», og at Taliban trekker sine styrker tilbake.

– Til gjengjeld vil vi be våre styrker om å avstå fra væpnede handlinger, opplyser motstandsgruppen etter meldinger om store tapstall i kamphandlingene.

Gruppen ledes av Ahmad Massoud, sønn av den legendariske opprørslederen Ahmad Shah Massoud. Søndag sa Massoud at han er klar til å forhandle med Taliban, meldte Reuters.

Panjshir er den eneste provinsen der Taliban ennå ikke har full kontroll. Lokale krigere holdt lenge stand der under den sovjetiske okkupasjonen på 80-tallet og Talibans første regime på 90-tallet.