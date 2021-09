Opposisjonell hviterusser dømt til elleve års fengsel

utenriks

Kolesnikova var med på å lede protestene mot president Aleksandr Lukasjenko etter valget i fjor. Hun er dømt for forbrytelser mot rikets sikkerhet, opplyser pressetjenesten til tidligere presidentkandidat Viktor Babariko. Kolesnikova ledet Babarikos valgkamp.

Tross at hun hadde håndjern på seg, viser en video som er gjengitt i russiske medier at Kolesnikova dannet et hjertetegn med hendene, slik hun ofte gjorde under demonstrasjoner.

Den 39 år gamle fløytespilleren spilte tidligere i landets filharmoniske orkester. Hun er den siste lederen fra fjorårets store demonstrasjoner som fortsatt befinner seg i Hviterussland. Kolesnikova har vært i politiets varetekt i et år, etter å ha revet opp passet sitt for å unngå en tvungen utvisning til Ukraina.

Kolesnikovas advokat er også dømt i retten i Minsk. Maksim Znak er ble dømt til ti år i fengsel.

