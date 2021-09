Laveste R-tall siden juni i Danmark

utenriks

– Vi kan altså konstatere at epidemien er avtagende nå i begynnelsen av september. Det vitner om at Danmark er på et godt sted. Vaksinene og alle borgernes store innsats over lang tid er grunnen til at vi klarer oss så godt, skriver helseminister Magnus Heunicke på Twitter.

Et smittetall på 0,7 betyr at hver person som tester positivt, i gjennomsnitt smitter 0,7 personer og at smittetrykket dermed avtar over tid.

R-tallet er en av indikatorene myndighetene bruker til å holde øye med hvordan pandemien utvikler seg i samfunnet.

(©NTB)