Afghanistans tidligere president beklager at han forlot landet

utenriks

I en uttalelse onsdag unnskylder Ghani sine handlinger, men sier at han ikke hadde noe valg. Han forklarer at hans sikkerhetsfolk hadde sagt at det ville bli gatekamper i byen hvis han ikke reiste.

Sist det var kamper inne i selve Kabul, var under borgerkrigen på 90-tallet.

Ghani sier beslutningen var den vanskeligste han hadde tatt i sitt liv, men at han til slutt reiste for å unngå blodsutgytelser. Han beklager at han, i likhet med sine forgjengere, ikke greide å skape fred og velstand i det krigsherjede landet.

– Jeg beklager dypt og inderlig at mitt eget kapittel endte i en lignende tragedie som mine forgjengeres, sier Ghani.

Han har sammen med sin familie reist til De forente arabiske emirater.

(©NTB)