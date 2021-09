Russlands beredskapsminister døde under øvelse

utenriks

Ministeren deltok i en beredskapsøvelse i de arktiske områdene i Russland. Øvelsen begynte tirsdag, ifølge nyhetsbyrået RIA.

– Zinitsjev døde mens han deltok i en øvelser med flere etater for å beskytte den arktiske sonen i nødssituasjoner. Han reddet en persons liv, skriver beredskapsdepartementet.

Flere russiske nyhetsbyråer melder at ministeren døde under innspillingen av en treningsvideo for nødssituasjoner. Sjefredaktør i den statlige nyhetskanalen Russia Today (RT), Margarita Simonjan, sier at Zinitsjev døde mens han prøvde å redde en fra filmtemaet som skled og falt i vannet, ifølge The Moscow Times. Dette er foreløpig ikke bekreftet fra offisielt hold.

Zinichev hadde vært minister siden 2018 og hadde bakgrunn fra etterretningstjenestene FSB og KGB.

Han ble 55 år gammel. Kreml sier de er informert om dødsfallet.

