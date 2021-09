Biden innfører vaksinekrav som omfatter 100 millioner amerikanere

utenriks

Nyheten ble kjent kort tid før Biden presenterte detaljene i sin plan for å slå ned koronasmitten i landet.

De nye kravene er de mest omfattende grepene Biden har gjennomført for å få kontroll på pandemien siden han tok over som president i januar, og de vil påvirke nær sagt alle sider av det amerikanske samfunnet.

I talen fra Det hvite hus kritiserte presidenten i krasse ordelag de om lag 80 millioner amerikanerne som ennå ikke har vaksinert seg, trass måneder med tilgang på vaksiner og oppfordringer om å gjøre det.

– Vi har vært tålmodige, men vår tålmodighet er tynnslitt, og deres nekt har kostet oss all dyrt, sa Biden og la til at den uvaksinerte minoriteten «kan gjøre stor skade».

Gjelder alle statsansatte

De omfattende kravene vil blant annet gjelde for selskaper med over 100 ansatte. Der må selskapene enten sørge for at alle ansatte blir vaksinert, eller de må teste de ansatte for koronaviruset hver uke, noe som påvirker om lag 80 millioner amerikanere.

I tillegg vil presidenten kreve vaksinering av rundt 17 millioner helsearbeidere i klinikker og institusjoner som får økonomisk støtte via Medicare- eller Medicaid-programmet. Dette gjelder blant annet alle sykehjem. Det åpnes for enkelte unntak, enten av religiøse årsaker eller for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Biden vil også kreve at alle statsansatte blir vaksinert, så vel som all innleid arbeidskraft på føderalt nivå. Også guvernører oppfordres til å kreve at ansatte i skolevesenet blir vaksinert.

Pentagon vil doble militære medisinske team som skal hjelpe lokale sykehus som har et høyt antall innleggelser av koronapasienter.

Kraftig smitteøkning

For kun to måneder siden kunngjorde Biden at USA hadde ristet av seg koronaviruset. Nå opplever landet en smitteøkning på rundt 300 prosent, to og en halv ganger flere sykehusinnleggelser og nærmere dobbelt så mange koronarelaterte dødsfall som på samme tid i fjor.

Det skjer trass i at mer enn 208 millioner amerikanere er vaksinert med minst én dose.

– Vi er inne i en tøff periode, og den kan vare en stund, sier Biden om den gjeldende koronastatusen i landet.

Strammer grepet

Etter mange måneder med påvirkningskampanjer for å øke vaksineoppslutningen, strammer Biden grepet og gir uvaksinerte skylden for den voldsomme smitteøkningen.

– Dette handler ikke om frihet eller personlig valg, det handler om å beskytte deg selv og de rundt deg, mennesker du jobber med og folk du bryr deg om – menneskene du er glad i, sa Biden.

I tillegg til vaksinekrav, vil Biden doble boten flypassasjerer må betale dersom de nekter å bruke munnbind på en flyreise eller ikke oppfyller kravet til bruk av munnbind på føderal eiendom.

Vil gi «boosterdoser»

Bidens pressesekretær, Jen Psaki, sier at planens overordnede mål vil være å angripe koronaviruset fra forskjellige vinkler, ettersom infeksjoner og dødsfall er tilbake til krisenivå. Delta-varianten har ført til mer smitte og flere innleggelser i USA.

– Det betyr å redusere sykehusinnleggelser. Det betyr å sette på plass flere testkrav og få på plass flere beskyttelser i form av «boostere» (tredje vaksinedoser) for å sikre at folk har enda sterkere beskyttelse, sier Psaki til CNN.