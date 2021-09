Biontech søker godkjenning for koronavaksiner til barn

utenriks

– I ukene som kommer, kommer vi til å levere inn resultater fra vår studie gjort blant barn fra fem til elleve år til helsemyndigheter verden rundt og søke godkjenning for denne vaksinen for disse aldersgruppene, også her i Europa, sier Biontechs leder Özlem Türeci til Der Spiegel fredag.

Hun sier selskapet, som har hovedkontor i Mainz i Tyskland, har begynt å forberede produksjon av vaksinen for barn i denne aldersgruppen. Vaksinen er den samme som er godkjent til voksne og barn over tolv år, men inneholder mindre doser.

Biontech evaluerer nå data som omfatter barn fra seksmånedersalderen og skal legge fram resultater mot slutten av året.

(©NTB)