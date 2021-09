utenriks

Blant de innlagte under 50 år er stort sett ingen vaksinert, mens rundt annenhver pasient over 65 er ikke blitt vaksinert.

Ifølge Sundhedsstyrelsen er risikoen for å bli innlagt med korona rundt åtte ganger så høy for ikkevaksinerte som for fullvaksinerte personer.

Sundhedsstyrelsen skriver at det er personer godt opp i årene med et svekket immunforsvar som risikerer å bli smittet selv om de er fullvaksinert.

