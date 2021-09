FN-utsending advarer mot sammenbrudd uten sidestykke i Afghanistan

utenriks

FN-utsendingen Deborah Lyons kom med advarselen under torsdagens møte i FNs sikkerhetsråd. Hun insisterte på at bistanden til Afghanistan må fortsette selv om det er Taliban som har overtatt makten.

– Man må finne en løsning man kan leve med, og det fort, slik at penger kan strømme til Afghanistan for å hindre et totalt økonomisk og sosialt sammenbrudd, sa Lyons.

Alternativet er ifølge Lyons en økonomisk nedgang som vil kaste millioner ut i fattigdom og sult, og som vil føre til en enorm strøm av flyktninger og sette Afghanistan tilbake i flere generasjoner.

Avhengig av utenlandske givere

Lyons advarte om at de nye afghanske myndighetene ikke har penger nok til å betale lønn og sa at flere kriser står i kø, som valutafall, økte mat- og drivstoffpriser og mangel på kontanter i private banker.

Utenlandske givere anført av USA har stått for mer enn 75 prosent av de offentlige utgiftene til den afghanske regjeringen de siste 20 årene, men utbetalingen stanser brått da Taliban rykket fram i kjølvannet av den amerikanske tilbaketrekkingen.

President Joe Bidens regjering har åpnet opp for å gi nødhjelp, men sier at en direkte økonomisk redningsline, blant annet å frigi 9,5 milliarder dollar i eiendeler tilhørende den afghanske sentralbanken, er avhengig av Talibans vilje til å blant annet la folk få reise fritt fra Afghanistan.

Kina mener USAs handling har forverret situasjonen i det krigsherjede landet.

– Disse midlene tilhører Afghanistan og må brukes her og ikke som pressmiddel, sa Kinas nestleder i FN Geng Shuang.

Meldinger om hevndrap

FN holder mandag en konferanse om humanitær hjelp til Afghanistan, men uten deltakelse fra Taliban-regjeringen, som ikke har blitt anerkjent av noe land.

Appellene om støtte kommer til tross for store bekymringer om den midlertidige regjeringen som ble kunngjort tirsdag. Den er helt uten kvinner, og flere av de nye ministrene står på FNs sanksjonsliste.

Lyons sa at det var «troverdige påstander» om at Taliban har utført gjengjeldelsesdrap på sikkerhetsstyrker til tross for løfter om amnesti.

Hun uttrykte også bekymring for det hun sier er økende trakassering av afghanske ansatte i FN, selv om hun understreker at Taliban i stor grad har respektert organisasjonens lokaler.

Norge krever at Taliban holdes ansvarlig

Norge leder sammen med Estland Sikkerhetsrådets arbeid med Afghanistan.

– Sikkerhetsrådet må være krystallklare på at det ikke kommer til bli en langvarig fred uten at kvinner er del av den politiske løsningen, skriver FN-ambassadør Mona Juul på Twitter.

I torsdagens møte understreket den norske delegasjonen at Taliban må holdes ansvarlig for å opprettholde internasjonal lov og respektere menneskerettighetene til alle afghanske barn, kvinner og menn.

– Taliban må vite at basert på tidligere erfaringer er vi – av gode grunner – spesielt bekymret for situasjonen for kvinner og jenter, menneskerettighetsforkjempere, mediearbeidere og representanter fra sivilsamfunnet, heter det i en felles uttalelse fra Norge og Estland.

