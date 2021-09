utenriks

USAs minister for innenlands sikkerhet, Alejandro Mayorkas, presenterte vurderingen fredag.

– Vi jobber sammen for å sikre at vi følger nøye med på informasjonsstrømmen. Ikke bare innenlands, men rundt om i verden, sa Mayorkas utenfor politihovedkvarteret i New York City.

Også byens ordfører Bill de Blasio og guvernør Kathy Hochul var til stede. Selv om ingen konkrete trusler er registrert, vil sikkerheten naturlig nok være skjerpet under minnemarkeringene lørdag.

(©NTB)