USA mintes de døde i 11. september-markeringer

Det ble ringt i klokker ved World Trade Center da minnemarkeringen startet, og det ble avholdt ett minutts stillhet, nøyaktig 20 år etter at det dødeligste angrepet på amerikansk jord noensinne startet klokka 8.46.

Både president Joe Biden og de tidligere presidentene Barack Obama og Bill Clinton var på plass, sammen med ofrenes familier og nødetatene, under den sorgtunge seremonien ved minnesmerket på Ground Zero der tvillingtårnene falt 11. september 2021.

Tradisjonen tro talte ingen av politikerne. Dagen hørte til ofrene for angrepet.

Det var også minnemarkeringer på de to andre stedene der kaprede fly styrtet, Pentagon ved Washington og et jorde nær Shanksville i Pennsylvania. Biden deltok på alle tre markeringene

George W. Bush, som var president da angrepet skjedde, talte ved en markering i Shanksville, mens Donald Trump droppet markeringen i New York og benyttet dagen til å angripe Biden for tilbaketrekningen fra Afghanistan. Han skulle senere lørdag kommentere en boksekamp i et kasino i Florida.

Bush sa det hadde gjort ham stolt å være president for et folk som kom sammen etter terrorangrepene, men at han er desto mer bekymret for splittelsen og det manglende samhold han ser i USA nå.

– Så mye av politikken vår er blitt en naken appell til sinne, frykt og harme. Det gjør oss bekymret for nasjonen og fremtiden vår, sa han i talen som var et dårlig skjult angrep på mobben som angrep Kongressen i januar, og andre amerikanske høyreekstremister.

Nesten 3.000 døde

Navnene på de 2.977 menneskene som døde i angrepet, ble lest opp av pårørende, en tradisjon som gjentas hvert år, og som tar fire timer.

Flere måtte tørke tårene og stemmen brast da de leste opp sine kjæres navn. Mange holdt bilder av dem de mistet.

Minnestunden startet med en tale av Mike Low, som mistet datteren sin. Hun jobbet som kabinpersonale på flyet som traff det nordlige tårnet.

– Når vi leser opp navnene til dem vi har mistet, husker jeg tilbake til den forferdelige dagen da det føltes som et ondt spøkelse hadde kommet ned til jorden vår. Men det var også en dag da mange mennesker gikk mye lenger og gjorde mye mer enn hva man kunne forvente av dem, sa Low.

Han fortsatte talen med å si at han fremdeles har en «fars stolthet over datterens uselviske handlinger i hennes siste øyeblikk».

Navnelesningen ble avbrutt en liten stund da Bruce Springsteen framførte sin låt «I'll See You in My Dreams».

Hver flystyrt markeres

I løpet av dagen var det lagt inn til sammen seks minutter der opplesningen stoppet, og de døde ble hedret med stillhet. Det første minuttet ble avholdt klokka 8.46 om morgenen. Da krasjet American Airlines' rute 11 inn i det nordlige tårnet i World Trade Center.

Drøyt ett kvarter senere, klokka 9.03 den skjebnesvangre dagen for 20 år siden, styrtet kaprerne det andre flyet inn i det andre tårnet i World Trade Center.

Og en halvtime senere – klokka 9.37 – styrtet et tredje fly inn i forsvarsdepartementet Pentagon utenfor Washington.

184 mennesker døde i Pentagon, og 2.753 døde i New York, flere av dem ved å hoppe fra de øverste etasjene i tvillingtårnene da de innså at det ikke var mulig å ta seg ned gjennom de knuste og brennende etasjene der flyene traff.

Første tårn raste

Ett minutt før klokka slo 10, markerte de fremmøtte tidspunktet da det første tårnet kollapset. De uvirkelige TV-bildene av skyskraperen som nærmest går i oppløsning i en enorm støvsky, gikk verden rundt.

Fire minutter senere styrtet United Airlines' rute 93 på et jorde i Pennsylvania etter at passasjerene overmannet kaprerne og hindret dem i å styre flyet mot Washington, der kongressbygningen trolig var målet. 33 passasjerer og besetningen på sju døde ved Shanksville.

Det siste minuttet med stillhet i New York ble markert klokka 10.28, da det nordlige tårnet i World Trade Center raste.

Mindre seremonier ble avholdt ved brannstasjoner i New York for å minnes de 343 brannmennene som mistet livet i forsøket på å redde folk ut av de to skyskraperne.

Oppfordret til samhold

Biden talte ikke på noen av lørdagens markeringer, men kvelden før oppfordret han i en videotale amerikanerne til å vise samhold – «vår største styrke».

– For meg er dette den viktigste lærdommen fra 11. september. Det er når vi er på vårt mest sårbare, i kampen fram og tilbake som gjør oss menneskelige, i kampen for USAs sjel, at samhold er vår fremste styrke, sa han i den seks minutter lange talen.

Trump knuste imidlertid det samholdet ved å sende ut en video med krass kritikk av Bidens «inkompetente administrasjon» og av den «inkompetente» tilbaketrekkingen fra Kabul som han sa fikk Biden til å framstå som en narr.

Selv om han knapt hadde noe annet valg enn å følge planen som Trump la opp til med sin avtale med Taliban i fjor, har den kaotiske tilbaketrekningen bidratt til mer splittelse i USA.

Taliban tilbake

I de 20 årene som er gått siden terrorangrepet, fikk USA has på Osama bin Laden, og en ny skyskraper med navnet Freedom Tower har reist seg der World Trade Center sto.

Men samtidig med markeringen har Taliban, som Bush varslet krig mot 11. september 2001 og styrtet fra makten noen måneder senere, igjen heist flagget sitt i Kabul.

Verdens ledere tok en mer forsonlig holdning enn Trump med budskap om solidaritet og forsikringer om at angriperne ikke greide å knuse vestlige verdier eller vestlig samhold.

Dronning Elizabeth sa at hun ber for ofrene, og Russlands Washington-ambassadør meldte at Russlands folk sørger sammen med amerikanerne, og at USA og Russland bør gå sammen i kampen mot terrorisme.

