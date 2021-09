Metropolitan-operaen i New York åpen igjen etter 18 måneder

utenriks

Publikummet i salen under den første forestillingen i Metropolitan-operaen siden mars i fjor hadde alle på seg munnbind, og de to første seteradene var tildekket for å sørge for avstand mellom publikum og orkesteret.

Åpningskvelden til Met-operaen markerer starten på gjenåpningen av en rekke kulturinstitusjoner i New York. Filharmonien starter opp igjen med konserter 17. september, og en rekke forestillinger på Broadway inviterer publikum inn til scenen allerede neste uke.

Koronapandemien sørget for at Metropolitan-operaen måtte avlyse mer enn 275 forestillinger, inkludert hele 2020-2021-sesongen, i tillegg til en internasjonal turné.

