Økt vold har drevet en kvart million på flukt i Burkina Faso

Nødhjelpsresponsen står ikke i samsvar med det skyhøye konfliktnivået, skriver organisasjonen i en pressemelding mandag.

Situasjonen har ført til at mange må velge mellom å bli værende i et voldsherjet område eller flykte et sted der de må jakte på mat i dagevis og kanskje ta til takke med blader.

Ifølge Flyktninghjelpen skyldes det både kritisk mangel på penger til hjelpearbeid og manglende kapasitet hos lokale myndigheter.

Et jihadistopprør har kastet Burkina Faso inn i voldsspiral, der angrep og kamper driver stadig flere mennesker på flukt. Siden april har i snitt 13.000 mennesker flyktet hver eneste uke.

