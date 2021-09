Hellas krever at uvaksinerte tester seg hver uke – og betaler selv

utenriks

Landet kjemper for å få flere til å vaksinere seg, ettersom færre grekere har valgt å vaksinere seg enn hva som er gjennomsnittet i EU.

Nå må ansatte i både offentlig og privat sektor betale for en koronatest i uken, såfremt de ikke kan vise fram et koronapass som dokumenterer at de er vaksinert. Uten verken test eller koronapass, vil de ikke få adgang til egen arbeidsplass.

Lignende regler vil gjelde for blant annet idrettsarrangementer, museer, kinoer og restauranter.

Greske skoler gjenåpnet mandag etter sommerferien. Også her blir det mer testing, men på det offentliges regning.

Om lag 56 prosent av voksne grekere er fullvaksinert, mens snittet i EU er på litt over 60 prosent.

Hellas har også gjort det obligatorisk med vaksinering for helsearbeidere og har åpnet for at barn over tolv år blir vaksinert.

Ifølge regjeringen har ikke Hellas råd til enda en nedstenging etter at koronarestriksjoner førte til at BNP krympet med hele 8,2 prosent i fjor.

Utviklingsminister Adonis Georgiadis sier at smitten ser ut til å være på vei nedover, samtidig som han beklager at uvaksinerte grekere fortsetter å dø av covid-19.

– Det smerter meg å vite at disse menneskene kunne ha levd, men at de ble ofre for konspirasjonsteorier, sier han.

