Vaksine til 12-15-åringer anbefales i Storbritannia

En britisk ekspertkomité sier fordelen med å vaksinere denne aldersgruppen er at smittespredningen på skolene reduseres, og at det dermed blir færre barn som går glipp av undervisning på grunn av sykdom.

Storbritannia har om lag 3 millioner barn i alderen 12 til 15 år, og det er kun snakk om å tilby én dose med Pfizer/Biontechs koronavaksine i første omgang.

Storbritannia er et av landene som er hardest rammet av pandemien, med om lag 134.000 døde. Til tross for at vaksinasjonstakten er høy, har utbredelse av deltavarianten i tillegg til skolestart gjort at smitten har økt igjen.

Pfizer/Biontechs koronavaksine er godkjent for barn i både USA og i EU.

