Australias hovedstad fortsatt koronanedstengt

utenriks

Hovedstadsområdet ble nedstengt 12. august etter ett enkelt smittetilfelle som ble koblet til utbrudd av deltavarianten i Sydney.

Nå er 22 nye smittetilfeller påvist i hovedstaden. Dermed er det så vidt over 250 smittetilfeller totalt i Canberra.

Nedstengingen i Canberra blir forlenget til 15. oktober, opplyste myndighetene i det føderale Australian Capital Territory, som omgir hovedstaden, tirsdag.

Australian Capital Territory er omsluttet av delstaten New South Wales, der landets største by Sydney ligger. Sydney har vært nedstengt siden 26. juni. Det var der det pågående utbruddet startet da en smittet person ankom med et amerikansk lastefly 16. juni.

(©NTB)