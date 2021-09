Putin isolerer seg etter nærkontakt

utenriks

Personer i den russiske presidentens nære krets er bekreftet koronasmittet, opplyser Kreml i en uttalelse tirsdag.

Putin er vaksinert mot koronaviruset. Han bekreftet under den årlige, direkte utspørringen på russisk TV i juni at han hadde fått den russiskutviklede Sputnik-vaksinen.

Russland er hardt rammet av pandemien. Så langt er det registrert over 7,1 millioner smittede. Det statlige statistikkbyrået Rosstat opplyste i august at det totale antallet virusrelaterte dødsfall i Russland ved utgangen av juli var over 215.000.

