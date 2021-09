Storbritannia begynner å gi tredje dose til uken

utenriks

Rundt 30 millioner briter skal få tilbud om påfyll med en ekstra vaksinedose, som skal tas seks måneder etter at man har fått dose nummer to.

Helseminister Sajid Javid sier han har godkjent en anbefaling fra landets vaksinekomité om å sette i gang det nye trinnet i vaksineprogrammet. Han har også gitt grønt lys til et kontroversielt forslag om å begynne å gi vaksine til barn mellom 12 og 15 år. Bekymringen for smitte i skolen er økende i landet.

Smitten er fortsatt høy i Storbritannia, til tross for at rundt 81 prosent av den voksne befolkningen er fullvaksinert. Det er også bekymring for hvordan utviklingen blir når det kjøligere høstværet slår inn og folk i større grad vil omgås sosialt innendørs.

(©NTB)