utenriks

Personene skal ha testet positivt for koronaviruset før Putin isolerte seg.

– Som dere vet, ble det oppdaget koronatilfeller i min innerste sirkel. Ikke bare én eller to, men titalls, sier Putin via videolenke på et møte i den russisk-ledede sikkerhetsalliansen CSTO torsdag.

(©NTB)