FNs generalsekretær: Verden er på vei mot 2,7 graders oppvarming

utenriks

Det vil i så fall være katastrofalt, sier Guterres i en uttalelse fredag. Om få uker skal FNs klimatoppmøte COP26 avholdes i Glasgow i Skottland.

En ny FN-rapport om 191 lands utslipp viser at målene som er nedfelt i Parisavtalen, ikke vil nås.

Målet med avtalen fra 2015 var å begrense den globale oppvarmingen til under 2 grader celsius, og helst til 1,5 grader celsius, regnet fra førindustrielt nivå.

– Vitenskapen forteller oss at vi trenger et kutt på 45 prosent i utslippene innen 2030 for å bli karbonnøytrale innen midten av århundret. Rapporten som er lagt fram i dag, viser en økning på 16 prosent i 2030, sammenlignet med nivået fra 2010, skriver generalsekretæren.

– Haster

Guterres viser også til den ferske klimarapporten fra FNs klimapanel (IPCC), som ble lagt fram i august.

Hele 234 eksperter har bidratt til den over 3.000 sider lange rapporten og over 14.000 vitenskapelige arbeider er sitert.

– Rapporten viste «kode rød» for menneskeheten. Men den gjorde det også klart at det ikke er for sent å nå 1,5-gradersmålet. Vi har de nødvendige verktøyene. Men tiden er raskt i ferd med å løpe ut, heter det i uttalelsen fra Guterres.

– Lykkes vi ikke i nå dette målet, vil det resultere i massive tap av menneskeliv og inntektsgrunnlag, sier FN-sjefen.

Nye mål

– De overordnede tallene for utslipp av klimagasser beveger seg i feil retning, sa FNs klimasjef Patricia Espinosa på en pressekonferanse.

Hun føyer til at det likevel er et lite håp, knyttet til at 113 land har oppdatert sine utslippsmål, blant dem USA og EU-landene.

Disse nye utslippsmålene, som omtales som nasjonalt bestemte bidrag, vil innebære en nedgang i utslippene på 12 prosent i 2030, sammenlignet med 2010.

G20

Med en oppvarming på 1,1 grader så langt, er det allerede registrert en lang rekke ekstremværhendelser de siste månedene. De spenner fra voldsomme hetebølger til flom og enorme skogbranner.

Parisavtalen omfatter en ordning der landene som deltar, skal gå gjennom sine utslippsmål i femårsperioder, og tanken er at ambisjonene skal skrus opp ved behov. Men landene bak de største utslippene har ennå til gode å legge fram nye mål.

Kina, som er landet med de største klimautslippene, har sagt at de vil oppnå klimanøytralitet i 2060. Så langt har landet ikke lagt fram noe nasjonalt bidrag som vil gi utslippskutt innen 2030.

Nye klimamål fra Brasil og Mexico er faktisk svakere enn de som ble lagt fram for fem år siden, ifølge en analyse fra World Resources-instituttet.

Guterres påpeker at G20-landene står for 80 prosent av verdens samlede utslipp.

– Deres lederskap er mer nødvendig enn noensinne. Beslutningene de tar nå vil avgjøre om løftene de ga i Paris, vil holdes eller brytes, sier han.