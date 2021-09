Ubåtsaken kan skade Nato, tror tidligere britisk toppdiplomat

utenriks

Frankrikes tilbakekalling av sine ambassadører til USA og Australia vekket stor oppsikt fredag kveld. Årsaken var at Australia vraket en fransk ubåtkontrakt verdt flere hundre milliarder kroner og heller inngikk et strategisk partnerskap med USA og Storbritannia.

Formålet er å demme opp for en stadig økende kinesisk innflytelse i regionen som strekker seg fra India og Kina til Japan og New Zealand.

Tilbaketrekking av ambassadører regnes som en sterk diplomatisk protest, og brukes gjerne overfor rivaliserende eller fiendtlige stater. Blant to nære allierte, som USA og Frankrike, er det uhyre sjeldent.

– Dette er langt mer enn bare en diplomatisk krangel, tilbakekallingen av ambassadører er bare toppen av isfjellet, sier den erfarne britiske diplomaten Peter Ricketts, tidligere statssekretær i det britiske utenriksdepartementet og tidligere ambassadør til Frankrike til Times Radio.

Han sier at kontrakten som ble droppet ikke bare dreide seg om et våpensalg, men om et strategisk partnerskap. Australia har forhandlet bak ryggen på Frankrike med to av landets Nato-allierte, Storbritannia og USA, påpeker han.

– For franskmennene er dette et totalt tillitsbrudd. Det setter et spørsmålstegn ved hva Nato er til for, sier Ricketts, som slår fast at saken kan skade alliansen.

(©NTB)