Østerrike vil ta imot skiturister i vinter

utenriks

For å kunne benytte landets skiheiser, stilles det krav til at man enten er fullvaksinert, har gjennomgått covid-sykdom eller kan vise fram negativ koronatest.

– Jeg er overbevist at med disse rammene på plass, vil det være mulig å gjennomføre en trygg og god vintersesong i landet vårt, sier landets turistminister Elisabeth Köstinger.

Myndighetene tar forbehold om at reglene kan strammes inn på kort varsel dersom antallet koronainnlagte pasienter stiger.

Landet jobber nå med å planlegge ulike løsninger for å gjennomføre vintersesongen uten at det oppstår for lange køer og trengsel.

Skiturisme er svært viktig for Østerrike, og over halvparten av alle europeiske ferier i vinterhalvåret finner sted i Østerrike, ifølge landets myndigheter. Landet er nå ute etter å renvaske sitt image som et trygt turistmål etter at flere smitteutbrudd blant nettopp skiturister kickstartet koronaepidemien i flere europeiske land i starten av 2020.

