Antallet koronadøde i USA snart på nivå med spanskesyken

Spanskesyken tok livet av omtrent 675.000 amerikanere. Mandag ettermiddag viser tall fra Johns Hopkins-universitetet at 673.768 amerikanere har dødd med eller av koronaviruset.

De to pandemiene kan imidlertid ikke sammenlignes uten videre. Situasjonen var langt verre under spanskesyken, som herjet i 1918 og 1919.

Da døde én av 150 amerikanere, mens én av 500 har dødd så langt i koronapandemien.

Globalt er dødstallet for koronapandemien 4,7 millioner mennesker. Minst 50 millioner liv gikk tapt i spanskesyken, da det også var langt færre mennesker på jorda.

Samtidig påpeker historiker E. Thomas Ewing overfor Washington Post at spanskesyken gikk over etter to år, mens koronapandemien fortsatt tar mange liv rundt om i verden.

– Vi har ignorert leksen fra 1918. Vi fulgte ikke advarslene i pandemiens første måneder. Vi får aldri vite hvor mange vi kunne ha reddet hvis vi hadde tatt trusselen mer på alvor, sier han.

