Auckland forlenger koronanedstengingen i minst to uker

Statsminister Jacinda Ardern opplyste mandag at byen med 2 millioner innbyggere vil gå fra det fjerde til det tredje nivået av New Zealands restriksjonssystem.

Det betyr blant annet betyr at restauranter får åpne for take away med kontaktløs betaling. Men innbyggerne i byen må fremdeles holde seg hjemme, sier Ardern.

– Vi går ned et nivå da det ikke tyder på at vi har noen større, uoppdagede koronautbrudd i Auckland, fortalte statsministeren. Myndighetene er likevel fast bestemt på å slå ned all koronasmitte i byen.

New Zealand gikk inn i en nasjonal nedstengning 17. august etter at det første tilfellet av den smittsomme deltavarianten ble oppdaget i landet.

