Like mange døde av covid som av spanskesyken i USA

Søndag kveld sto dødstallet fra covid-19 på 673.763 tilfeller, ifølge Johns Hopkins University. Rundt 675.000 mennesker døde under spanskesyken i 1918, som var den dødeligste epidemien i amerikansk historie.

Med et daglig gjennomsnitt på 1.800 døde per dag for tiden, kan tallet fra spanskesyken passeres mandag eller tirsdag.

Tallene er riktignok ikke virkelig sammenlignbare, siden USAs befolkning har vokst fra litt over 100 millioner til rundt 330 millioner i dag. Dermed er en av 500 amerikanere døde av covid, mens en av 50 døde i spanskesyken.

