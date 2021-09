Putin sikret seg nok en periode med sterk støtte i Dumaen

utenriks

Offisielle resultater viser at Forente Russland har sikret seg 49,6 prosent av stemmene og 315 plasser i nasjonalforsamlingens underhus – Dumaen. De foreløpige resultatene ble kunngjort mandag etter at 95 prosent av stemmene var telt opp.

Resultatet innebærer en nedgang fra 2016, da partiet fikk 54,2 prosent og 335 plasser. Kommunistpartiet har på sin side økt oppslutningen fra 13,3 til 19,2 prosent.

Tross nedgangen betyr resultatet at Putin vil kunne endre grunnloven med nasjonalforsamlingen i ryggen. Med kontroll over mer enn to tredeler av Dumaens 450 plasser er han ventet å feste et enda sterkere grep om makten fram mot presidentvalget i 2024.

Kommunistveteran ut mot Putin

Kommunistpartiet var ett av partiene som den fengslede Putin-kritikeren Aleksej Navalnyj ba russerne stemme på, ettersom kommunistene hadde størst sjanse til å slå Forente Russland.

Kommunistveteranen Gennadij Ziuganov sier at han er sikker på at det ble stjålet stemmer fra partiet, som har vært regnet som relativt lojalt mot Putin.

– Dette er falske valg som ingen har behov for, og de fører til større sosiale kløfter i samfunnet, sier Ziuganov.

Han mener at Kommunistpartiet i realiteten fikk «kolossal støtte», og at stemmetyveriet har undergravd tilliten til Putin og hans regjering.

– Ryster eliten

Navalnyjs medarbeider Leonid Volkov mener at kampanjen med å få folk til å stemme taktisk, «Stem smart», har rystet Russlands politiske elite.

– Vi tvang dem til enten å innrømme nederlag eller å fuske, rett foran alle, fullstendig frekt og uten skam. Å innrømme moralsk bankerott, sier Volkov i en direktesending som er lagt ut på YouTube.

Navalnyjs tilhengere peker spesielt på at resultatene fra den elektroniske stemmegivningen i opposisjonsvennlige Moskva ble forsinket gang på gang.

Før valget iverksatte russiske myndigheter drastiske tiltak for å stanse «Stem smart»-kampanjen. Både Apple og Google ble presset til å fjerne kampanje-apper etter at russiske myndigheter truet med å pågripe lokalt ansatte.

Meldingstjenesten Telegram fjernet Navalnyjs webrobot knyttet til kampanjen, mens Google Docs og YouTube-videoer som inneholdt navnene på anbefalte kandidater, ble blokkert.

Tre partier over sperregrensa

Ytterligere tre partier ser ut til å ha greid sperregrensa på 5 prosent slik at de sikrer seg plasser i Dumaen. Det er det ultranasjonalistiske LDPR, det ferske partiet «Nytt folk» og Et rettferdig Russland. Ingen fikk over 10 prosent, og alle regnes som Putin-vennlige.

Kremls talsmann Dmitrij Peskov hyllet mandag valgavviklingen.

– Konkurransen, åpenheten og ærligheten i valget var og er det viktigste for presidenten, sa Peskov.

At Kommunistpartiet gjorde det bedre enn før, mener han er et tegn på at det var reell konkurranse mellom partiene.

Valgdeltakelsen var på 45 prosent, ifølge en oversikt som valgkommisjonen publiserte søndag.

Under årets valg har det ikke vært utplassert valgobservatører fra Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) på grunn av uenighet om vilkårene.

