Amnesty krever 2 milliarder vaksinedoser til fattige land

Amnesty kritiserer AstraZeneca, Pfizer/Biontech, Moderna, Janssen og Novavax, og hevder selskapene nekter å dele vaksiner eller teknologi for å få fortgang i vaksineringen i fattige land.

Kun 0,3 prosent av de 5,76 milliarder dosene som er satt verden rundt, har havnet i lavinntektsland, mens over 79 prosent har gått til rike land, ifølge en rapport fra Amnesty onsdag.

Rike land må omfordele hundrevis av millioner av vaksinedoser som ligger på lager, mener Amnesty, som legger til at vaksineprodusenter må sikre at minst halvparten av dosene de lager, går til fattigere land.

– Vi oppfordrer stater og legemiddelselskaper til en drastisk kursendring og til å gjøre alt som trengs for å skaffe 2 milliarder vaksiner til lavinntekts- og mellominntektsland, fra nå av, sier Amnesty-leder Agnès Callamard.

– Profitt bør aldri gå foran liv. Ingen burde tilbringe enda et år med lidelse og frykt, sier hun.

Roser USA

Samtidig gir Amnesty skryt til USA. Menneskerettsorganisasjonen viser til at USAs president Joe Biden ventes å presentere et løfte i FNs hovedforsamling om at 70 prosent av verdens befolkning skal være fullvaksinert innen september neste år.

– Vi trenger ledere som president Biden til å legge milliarder av doser på bordet og til å levere varene. Ellers vil dette bare være nok et tomt løfte, og liv kommer fortsatt til å gå tapt, sier Amnesty-leder Agnès Callamard.

I brev til Amnesty forplikter alle vaksineprodusentene å støtte menneskerettighetsarbeid. Men ifølge Amnestys rapport onsdag bryter selskapenes handlinger med denne forpliktelsen.

Vaksinepatenter

AstraZeneca og Johnson & Johnson (Janssen-vaksinens morselskap, red.anm.) selger sine vaksinedoser til kostpris, påpeker Amnesty.

Men alle de seks legemiddelgigantene har motsatt seg en oppfordring fra India og Sør-Afrika til Verdens handelsorganisasjon (WTO) om å gi slipp på vaksinepatenter, til tross for at selskapene selv mottar omfattende offentlig støtte.

Amnesty har satt i gang en ny kampanje som organisasjonen sier støttes av Verdens helseorganisasjon (WHO) og FNs høykommissær for flyktninger. Hensikten med kampanjen er å holde stater og legemiddelgiganter ansvarlig.

Det er rundt 100 dager igjen av året. WHOs mål om at 40 prosent av befolkningen i lavinntekts- og mellominntektsland skal være vaksinert innen nyttår, står i fare, påpeker Amnesty.

