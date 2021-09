Frankrike sender ambassadøren tilbake til USA neste uke

utenriks

Det ble kunngjort onsdag i en felles uttalelse fra de to landene etter at de to presidentene snakket sammen på telefon i et forsøk på å roe ned situasjonen.

I samtalen ble de enige om å møtes til dyptgående konsultasjoner i Europa i slutten av oktober for å gjenopprette tilliten. De er også enige om at Europa trenger et sterkere forsvar ved siden av Nato.

De to var enig om at det ville ha vært bedre med åpne konsultasjoner mellom allierte om spørsmål av strategisk interesse for både Frankrike og de europeiske partnerne, heter det i felleskommunikeet.

Frankrike reagerte med raseri og hentet hjem sin ambassadør til konsultasjoner etter at Australia kansellerte en kontrakt for ubåter og inngikk en avtale med USA i stedet, som ledd i en ny forsvarspakt.

Australias vraking av ubåtkontrakten verdt flere hundre milliarder kroner sendte sjokkbølger gjennom det transatlantiske samarbeidet. Macron hevdet at han ikke ble orientert, verken om kontraktsbruddet eller forsvarssamarbeidet.