USA dobler innsatsen – vil donere 1 milliard vaksiner

utenriks

Biden sier at de skal kjøpe ytterligere 500 millioner doser fra Pfizer/Biontech, slik at det totale antallet som doneres til verden, blir på 1,1 milliard. 160 millioner doser er alt donert til 100 land.

Biden kunngjorde beslutningen på et digitalt møte på sidelinjen av FNs hovedforsamling i New York onsdag, der Biden oppfordret andre rike land til å gjøre mer for å få koronapandemien under kontroll.

– For å vinne over pandemien her, må vi slå den overalt, sa Biden.

Donasjonen skal skje gratis, uten noen bindinger av noe slag, uttaler en høytstående tjenesteperson i Biden-administrasjonen.

– For hver dose vi har satt i dette landet til nå, donerer vi nå tre doser til andre land, sier Biden.

På møtet utfordret Biden verdens ledere til å vaksinere 70 prosent av befolkningen i hvert land innen september neste år.

(©NTB)