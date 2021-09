Amerikanske myndigheter tilbyr påfyllingsdose til personer over 65 år

utenriks

Det er konklusjonen etter at CDCs rådgivende eksperter har diskutert saken over to dager. Den ekstra dosen skal gis til dem som fikk den andre dosen for minst seks måneder siden.

Den rådgivende komiteen anbefaler at en påfyllingsdose med Pfizer/Biontech også gis til beboere på sykehjem og til personer i aldersgruppen 50 til 64 år med underliggende sykdommer, men anbefaler ikke at personer som er utsatt for smitte i jobben får en slik booster.

Det er ventet at direktøren i CDC godkjenner anbefalingene og at vaksinasjonen starter umiddelbart for dem som er kvalifisert til å få påfyll, skriver The New York Times.

Onsdag godkjente USAs legemiddeltilsyn FDA at Pfizer/Biontech-vaksinen kan gis som en ekstra dose til personer over 65 år, til voksne som kan bli alvorlig syke av covid-19 og til dem som er utsatt for smitte i jobben.

Det er CDC som gir vaksineveiledning til leger og helsepersonell i hele USA, og delstatenes helsedepartement følger generelt disse anbefalingene.

Amerikanske helsemyndigheter har i denne omgang ikke tatt stilling til eventuelle påfyllingsdoser av vaksinene fra Moderna eller Johnson & Johnson.

(©NTB)