El Pais: Puigdemont er løslatt

Beslutningen er tatt av en domstol i byen Sassari, skriver den spanske avisa. Puigdemont ble pågrepet på den italienske øya torsdag, og Spania ønsker å få ham utlevert.

– Det er åpenbart at Carles Puigdemont må stilles til ansvar for sine handlinger og stilles for retten, sa den spanske statsministeren Pedro Sánchez på en pressekonferanse fredag.

Puigdemont er ettersøkt i Spania for rollen han spilte i det mislykkede forsøket på å løsrive Catalonia fra Spania i 2017.

Krever løslatelse

Mannen som i dag leder regjeringen i Catalonia, Pere Aragonès, krevde fredag at Puigdemont måtte løslates umiddelbart.

På en pressekonferanse i Barcelona sa Aragonès at han ville reise til Sardinia for å støtte Puigdemont.

Den tidligere katalanske lederen dro til Sardinia for å delta på en folklorefestival. Sardinia har katalanske kulturelle røtter, og, i likhet med Catalonia, en uavhengighetsbevegelse.

I byen Sassari har tilhengere av Puigdemont demonstrert med krav om at han slippes fri.

– Politisk forfølgelse

Puigdemont har levd i eksil i Belgia siden 2017. Han er innvalgt i EU-parlamentet, men forsamlingen vedtok tidligere i år å oppheve hans parlamentariske immunitet.

– Dette er et tydelig eksempel på politisk forfølgelse, sa Puigdemont den gang.

Spanske myndigheter var derimot godt fornøyd med avgjørelsen. De har flere ganger forsøkt å få Puigdemont utlevert etter at han flyttet til Belgia.

Han ble pågrepet i Tyskland i 2018, men en tysk domstol nektet å utlevere ham.

