Kambodsja avlyser festival etter smitteutbrudd blant munker

Festivalen, som startet onsdag, får en tidlig avslutning etter at buddhistmunkene testet positivt for covid-19. Myndighetene har alt stengt ned tempelet deres.

Smitteutbruddet skjer på samme tidspunkt som landet gjenåpner skolene og planla å gjenåpne resten av landet.

De dødes dag blir feiret årlig blant buddhistene i landet. Folk fra hele landet besøker pagoder under den to uker lange Pchum Ben-festivalen for å tilby bønner og mat til sine forfedres ånder.

Kambodsja har kommet langt i deres vaksinasjonsdekning. Ifølge helsemyndighetene i landet har over 98 prosent av voksne innbyggerne deres fått minst en dose koronavaksine.

