Kilder: Huawei-topp kan snart bli løslatt i Canada

utenriks

Meng, som er datteren til den kinesiske telekom-gigantens grunnlegger Ren Zhengfei, skal ha inngått en avtale som innebærer at hun får forlate Canada. Det opplyser kilder med kjennskap til saken til avisen Wall Street Journal.

Meng har sittet i varetekt i Canada siden 2018 på grunn av en utleveringsbegjæring fra USA. Hun anklages av amerikanske myndigheter for bedrageri og brudd på amerikanske sanksjoner mot Iran.

Opplysningene om en mulig løslatelse er ikke offisielt bekreftet. Men USAs justisdepartement kunngjorde fredag at de vil presentere en løsning på saken.

Ifølge Wall Street Journal skal Meng fredag delta via videolink i et rettsmøte i en føderal domstol i New York. Der vil hun erklære seg skyldig i mindre forseelser. Samtidig vil den mest alvorlige anklagen om bedrageri bli droppet.

Dette igjen vil føre til at hun kan få reise hjem til Kina uten å risikere å bli utlevert til USA. Avtalen skal ifølge avisen kun gjelde Meng. Anklagene mot selskapet Huawei opprettholdes.

Pågripelsen og varetektsfengslingen av Meng har bidratt til å forverre forholdet mellom Canada og Kina. Dersom hun faktisk blir løslatt, kan det få betydning for to canadiere som sitter fengslet i Kina. Den ene, Robert Schellenberg, er dømt til døden for narkotikasmugling, mens forretningsmannen Michael Spavor er dømt til elleve års fengsel for spionasje.

(©NTB)