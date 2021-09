Mot løslatelse for Huawei-topp i Canada

utenriks

Fredag ble utleveringssaken mot Meng avsluttet, og domstolen beordret at kausjonsbetingelsene blir fjernet. Det betyr at hun blir løslatt og at den tre år lange juridiske sagaen nærmer seg slutten.

Avgjørelsen fra høyesterett i British Columbia kom etter at Meng inngikk en avtale med amerikanske påtalemyndigheter for å unngå å bli siktet for bedrageri.

Avtale på plass

Tidligere fredag ble det holdt et rettsmøte om Mengs sak i New York. Her opplyste USAs justisdepartement at de hadde inngått en avtale med henne.

Meng har gått med på å ikke bestride amerikanske myndigheters framstilling av enkelte fakta som er beskrevet i et dokument som ennå ikke er offentliggjort.

Overholder hun avtalen, vil anklager om bedrageri bli droppet. USA trekker i samme avtale kravet om at hun skal utleveres, noe som åpner for at Meng kan returnere til Kina.

Pågrepet i 2018

Meng ble pågrepet i Canada i 2018 på grunn av en utleveringsbegjæring fra USA. Hun har vært anklaget av amerikanske myndigheter for bedrageri og brudd på amerikanske sanksjoner mot Iran. Hun har hele tiden sagt at hun er uskyldig og at saken er politisk motivert.

Meng er Huaweis finansdirektør og datter av den kinesiske telekom-gigantens grunnlegger Ren Zhengfei.

Pågripelsen og varetektsfengslingen av Meng har bidratt til å forverre forholdet mellom Canada og Kina. Dersom hun faktisk blir løslatt, kan det få betydning for to canadiere som sitter fengslet i Kina. Den ene, Robert Schellenberg, er dømt til døden for narkotikasmugling, mens forretningsmannen Michael Spavor er dømt til elleve års fengsel for spionasje.

