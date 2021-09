Britisk ekspert sier at korona fortsatt er en trussel

utenriks

Professor Jonathan Van-Tam sier til avisa The Guardian at folk ikke må tro at pandemien er over selv om vaksineringen har gått bra.

Han oppfordret også folk til å lytte til forskerne og ikke til kjendiser som rapperen Nicki Minaj, som nylig sa hun har hørt om folk som har fått hovne testikler av koronavaksinen.

Å høre på slik desinformasjon er som å ringe rørleggeren for å fikse PC-en, sa Van-Tam, som er visedirektør for helsevesenet i England.

Over 78 millioner vaksiner er satt i Storbritannia. Det vil si at nesten 90 prosent av britene har fått minst en dose, men professoren gjorde det klart at vi fortsatt er i pandemien, og at det vil være betydelig fare i enda noen måneder.

