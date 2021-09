Kina løslater to canadiske statsborgere

utenriks

Den tidligere diplomaten Michael Kovrig og forretningsmannen Michael Spavor har «forlatt kinesisk luftrom og er på vei hjem» og vil ankomme lørdag, fortalte Trudeau på en pressekonferanse i Ottawa.

Nyheten kom kort tid etter at Huawei-toppen Meng Wanzhou, som satt i husarrest i Canada i nærmere tre år, fredag ble løslatt og returnerte til Kina.

Kovrig og Spavor ble pågrepet i Kina i desember 2018, like etter at canadiske myndigheter pågrep Meng på grunn av en utleveringsbegjæring fra USA.

Spavor ble i august funnet skyldig i spionasje og ulovlig deling av statshemmeligheter. Han ble dømt til elleve år i fengsel, i en domstol i byen Dandong.

Også den tidligere diplomaten Kovrig var tiltalt for lignende forhold. Sakene førte til et svært anstrengt forhold mellom Canada og Kina. De gikk begge bak lukkede dører, og canadierne uttrykte sterk bekymring over mangelen på innsyn.

