Fire personer alvorlig skadd etter eksplosjon i bygård i Göteborg

Eksplosjonen skjedde kort tid før klokka fem tirsdag morgen.

Redningstjenesten sa tidligere til TV4 at eksplosjonen ikke hadde noen «naturlig årsak», men dementerer dette og hevder de mente at en eksplosjon i et boligområde ikke pleier å ha en slik årsak.

Innsatsleder Jon Pile sier til nyhetsbyrået TT at det ikke er gassledninger i området.

Sahlgrenska universiktetssjukhuset rapporterer at de har fått inn fire personer som er alvorlig skadd: én mann i 50-årsalderen og tre kvinner i 60-, 70- og 80-årsalderen. I tillegg har det kommet inn 12 personer med varierende, men lettere skader, deriblant ett barn.

Det totale antallet skadde er foreløpig usikkert, men ifølge ulike medier dreier det seg om mellom 20 og 25 personer.

Det brant fortsatt i bygningen i 9-tiden tirsdag morgen.

SVT Nyheters reporter forteller om en rolig stemning på stedet i halv 8-tiden mandag.

– Brannen er ikke under kontroll, men bygningen er ferdig evakuert, sier nødetatenes innsatsleder til kanalen.

Firte seg ned med laken

En beboer på stedet forteller at flere mennesker firet seg ned fra sine leiligheter ved hjelp av laken i Annedal sentralt i Göteborg. Mange beboere er også blitt hentet ut av brannvesenets stigebiler.

– Det har kommet mye røyk inn i leiligheter, sier Lars Jostelius fra redningstjenesten til TT.

Et førtitall evakuerte har samlet seg i en kirke i nabolaget, hvorav noen kom i morgenkåpe. Flere politifolk har dratt dit for å samle inn vitneforklaringer, mens Göteborg kommune tilbyr krisehjelp og klær. Det er uklart hvor mange som måtte evakueres, men det kan ifølge svenske medier dreie seg om mellom 100 og 200 personer.

Politiet etterforsker

Nødetatene sendte minst 17 enheter til stedet, tolv av dem ambulanser. Eksplosjonen fant sted i 5-tiden tirsdag og forårsaket en større brann. Både oppganger, garasje og leiligheter ble fylt med røyk.

Ifølge politiet er det innledet etterforskning om såkalt allmennfarlig ødeleggelse, og skadeomfanget er uklart.

Expressens reporter beskriver at området er i nærheten av flere universitetsbygg i Göteborg, og dessuten nær der kollektivtrafikken passerer.

