Seks personer alvorlig skadd etter eksplosjon i Göteborg – brannen er ikke under kontroll

utenriks

Eksplosjonen skjedde kort tid før klokka fem tirsdag morgen.

Helsevesenets innsatsleder på stedet oppgir at seks personer er alvorlig skadd, og til sammen er minst 16 personer ført til sykehus.

Brannvesenet ville i 11-tiden ikke si de har brannen under kontroll. De bekrefter imidlertid overfor Expressen at bygningen er tømt og at alle er evakuert.

– Ettersom vi ikke kan vite med sikkerhet om det er flere branner, vil jeg ikke uttrykke det som at vi har full kontroll, sier innsatsleder Martin Lindsten.

Firte seg ned med laken

En beboer på stedet forteller at flere mennesker firet seg ned fra sine leiligheter ved hjelp av laken i Annedal sentralt i Göteborg. Mange beboere er også blitt hentet ut av brannvesenets stigebiler.

– Det har kommet mye røyk inn i leiligheter, sier Lars Jostelius fra redningstjenesten til nyhetsbyrået TT.

Et stort antall evakuerte har samlet seg ved ulike kirker i nabolaget, hvorav noen kom i morgenkåpe. Flere politifolk har dratt dit for å samle inn vitneforklaringer, mens Göteborg kommune tilbyr krisehjelp og klær. Det er uklart hvor mange som måtte evakueres, men det kan ifølge svenske medier dreie seg om mellom 100 og 200 personer.

Nødetatene sendte minst 17 enheter til stedet, tolv av dem ambulanser. Eksplosjonen fant sted i 5-tiden tirsdag og forårsaket en større brann. Både oppganger, garasje og leiligheter ble fylt med røyk.

Ingen naturlig årsak

Politiet sier det for øyeblikket ikke finnes noe som tyder på at eksplosjonen skjedde av naturlige årsaker.

– Vi tror at noe har eksplodert av ikke-naturlige årsaker, sier pressetalsperson Thomas Fuxborg.

Det kan videre innebære at eksplosjonen stammer fra noe som er plassert ved bygningen.

– Det gjenstår å se, men formodentlig kan det være tilfelle, sier Fuxborg.

Politiet har imidlertid foreløpig ingen indikasjoner på at det skal være bosatt noen på stedet som har en form for trusselbilde mot seg.

Ifølge politiet er det innledet etterforskning om såkalt allmennfarlig ødeleggelse, og skadeomfanget er uklart.

Bygget ligger i nærheten av flere universitetsbygg i Göteborg, og dessuten langs en gate der det går en rekke bussruter.

