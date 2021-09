Forsvaret settes inn for å levere bensin i Storbritannia

utenriks

Det forteller næringsminister Kwasi Kwarteng til Sky News onsdag.

Forsvarsdepartementet er nå i dialog med bensinindustrien om hvor de skal sende de første soldatene.

Ifølge transportindustrien i landet mangler Storbritannia 100.000 lastebilsjåfører som følge av en kombinasjon av aldrende arbeidsstyrke, utlendinger som har forlatt landet i forbindelse med brexit og koronapandemien. Det gjør at flere varer, som bensin og mat, ikke blir levert til butikkene. Situasjonen har ført til at bensinstasjoner er tomme for drivstoff, og at mange hamstrer.

Lørdag kunngjorde Storbritannia en plan om å dele ut 10.500 midlertidige arbeidstillatelser til lastebilsjåfører og andre yrkesgrupper der det mangler ansatte fram til desember, for å redde julehandelen.

